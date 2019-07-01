TOPLAMDA 5 PARÇA BULUNDU!
Ülke genelinde endişe yarattı!
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Taşkent bölgesine dün akşam düşen ve ülke genelinde endişe yaşanmasına neden olan füze olduğuna inanılan cisme ait şu ana kadar 5 parça bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Taşkent’te dağlık araziye düşen ana gövde ve ana gövdenin yaklaşık bir kilometre uzağında bir küçük; Dikmen’de bir evin avlusunda bir parça ile Görneç bölgesinde de iki ayrı noktada iki adet daha olmak üzere toplamda 5 parça bulundu.
Polis, tüm noktalarda güvenlik tedbirleri alınmış olup, incelemeler sürüyor.
Etiketler : Taşkent bölgesi, füze, parçaları
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