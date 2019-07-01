Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TOPLAMDA 5 PARÇA BULUNDU!
TOPLAMDA 5 PARÇA BULUNDU!

TOPLAMDA 5 PARÇA BULUNDU!

Ülke genelinde endişe yarattı!

A+A-

Taşkent bölgesine dün akşam düşen ve ülke genelinde endişe yaşanmasına neden olan füze olduğuna inanılan cisme ait şu ana kadar 5 parça bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Taşkent’te dağlık araziye düşen ana gövde ve ana gövdenin yaklaşık bir kilometre uzağında bir küçük; Dikmen’de bir evin avlusunda bir parça ile Görneç bölgesinde de iki ayrı noktada iki adet daha olmak üzere toplamda 5 parça bulundu.

Polis, tüm noktalarda güvenlik tedbirleri alınmış olup, incelemeler sürüyor.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.