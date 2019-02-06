TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE TEPKİ!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Kıb-Tek yönetiminin yeni toplu iş sözleşmesi imzalamasının ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortak bir açıklama yaparak, bu sözleşmenin yanlış olduğunu savundu. Yapılan ortak açıklamada ülkenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulduğunda böylesi bir toplu iş sözleşmesinin önceliği sorgulandı. Açıklamada “Halk ekonomik sorunlar ve yüksek elektrik faturaları altında ezilirken Kıb-Tek’in yeni menfaatler dağıtması büyük bir sorumsuzluk örneğidir” denildi.

Açıklamada Kıb-Tek’in personel harcamalarını artırmayı değil, azaltmayı düşünmesinin bir zorunluluk olduğunun altı çizildi.

İşte ortak basın açıklaması:

KIB-TEK çalışanları ile imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Otelciler Birliği’nin ortak açıklaması:

Ülkemizde önemli bir ekonomik darboğaz yaşanıyor. Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki dalgalanması durulmuş olmasına karşın, ekonomik sorunların aşılamadığı herkesin malumudur.