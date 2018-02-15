TOPLUM KAVGA DEĞİL İŞ BEKLİYOR!

7 Ocak seçimlerinin ardından oluşan yeni Meclis’ten halka hizmet bekleyen sivil toplum örgütleri, son günlerde milletvekilleri arasında yaşanan tartışma ve gerginliğin sonuçta hiçbir kesime fayda sağlamayacağını vurguladı.

Deniz ABİDİN

sivil toplum örgütü üyeleri, Meclis toplantılarında bazı milletvekillerinin birbiri ile hoş olmayan tartışmalar yaptığına ve bunun günlerce konuşulduğuna dikkat çekerek, parti liderlerinin bu tarz tartışmalara izin vermemesi gerektiğini belirtti. Bunun sürekli bir hal alması durumunda verimsiz çalışan bir Meclis ile karşı karşıya kalınacağının altını çizen sivil toplum örgütü üyeleri, “Tartışmalar seviyesizce yapılmaktadır. Birbirleri ile daha demokratik konuşmaları gerekir” diye konuştu.

ZEYBİR Başkanı Çelik:“Şov yapmaya çalışanlar var”

Zeytin Üreticileri Birliği (ZEYBİR) Başkanı İrfan Çelik, son günlerde Meclis içinde birkaç milletvekili arasında yaşanan tartışmaların hükümetin icraatlarını etkileyecek bir durum yaratmayacağını, çünkü buna hükümetin müsaade edeceğini düşünmediğini belirtti. Çelik, Meclis içinde şov yapmaya çalışan ve kendilerine oy veren insanlara mesaj vermek adına birbirlerine laf atan bazı Milletvekilleri olduğunu ifade ederek, bunun toplumsal anlayışla yapılmamakta olduğunu söyledi. Çelik, toplumsal anlayışı olan kişilerin topluma fayda sağlayacak şekilde bir duruş sergilediklerine dikkat çekerek, görüşlerinin topluma bir fayda olarak yansıyabilmesinin bu şekilde davranmakla olamayacağını kaydetti. Çelik, birçok vekilin bunu tarih boyunca Meclis içinde ve dışında yaptığını, ancak topluma hiçbir fayda sağlamadığını söyledi.

“Empati yapamıyorlar, karşı tarafı anlamıyorlar”

Çelik, şöyle devam etti, “Devrimci olacaksak bunun yöntemleri vardır. Ancak bu değildir. Ulusalcı olacaksak bunun yöntemi de bu değildir. 43 yıldır ulusalcıyım diyenlerin bu ülkeyi ne hale getirdikleri ortadadır. Milliyetçiyim diyorsanız bunun da yöntemi bu değildir. Her konuşulandan cımbızla bir kelime seçip sen bunu kastettin demek doğru değildir. Karşı tarafın konuşmasına farklı anlamlar yüklemek bence samimiyet değil. Halk size fikirleriniz doğrultusunda oy verdi. Toplumsal faydayı maksimize edecek ve bunu da empati yaparak icraatlarınızı ortaya koyacak bir duruş sergilemeniz gerekmektedir. Ancak bazı milletvekilleri empati yapamıyor, karşı tarafı anlamıyor. Anlayacak aklı da kullanmıyor. Bu durum bir müddet sonra körler sağırlar diyaloğuna döner. Toplumda zaten var olan huzursuzluğu ve ayrışmayı daha da derin hale getirir. Ancak bugün itibarıyla tam tersini yapmak durumundayız. Yelpazenin hangi tarafında olursak olalım yapılması gereken konsensüsü sağlamaktır.”

“Parti liderleri bu tarz tartışmalara izin vermemeli”

İrfan Çelik, “Meclis’i Meclis yapanın kişilerin ne söylediği değil, mensubu olunan partinin oluşturduğu dörtlü koalisyonun ne yapacağıdır” diyerek, bunun dışında kalan partilerin ise adaplarıyla ve toplumsal kültürleriyle yapması gerektiğini savundu.

Dörtlü koalisyon bağlamında parti liderlerinin bu tarz tartışmalara izin vermemesi gerektiğine işaret eden İrfan Çelik, bugünkü hükümetin de bu iradeyi ortaya koyacağından emin olduğunu belirtti. “Aksi takdirde bu seviyesizlik herkese yansıyor” diyen İrfan Çelik, “Bu durum sürekli bir şekilde devam ederse daha verimsiz çalışan bir Meclis ile karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.

EL-SEN Başkanı

Öksüzoğlu: “Daha demokratik konuşmaları gerekir”

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu da, Meclis’in bu şekilde tartışmalara sahne olmasının toplum gözünde iyi bir görüntü sergilemediğini belirterek, halkın Meclis’ten bir an önce icraat beklediğini söyledi. Öksüzoğlu, iki milletvekilinin bu tarz tartışmalardan bir şey umut ettiğini ifade ederek, bunun bir an önce son bulup milletvekillerinin bir birleriyle daha demokratik konuşup anlaşması gerektiğini kaydetti.

Bu tarz konuşmaların toplumu gerdiğine işaret eden Umut Öksüzoğlu, hükümetin çalışmalarını ise etkileyemeyeceğini söyledi. Öksüzoğlu, milletvekillerinin birilerine laf atarak bazı şeyleri farklı yerlere çekmeye çalıştığını belirtti. Öksüzoğlu, yeni hükümetten UBP’nin rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, UBP için hükümet dışı kalmanın büyük bir rahatsızlık yarattığını kaydetti. Umut Öksüzoğlu şunları ifade etti, “Maalesef enerji konusunda eski bakan Sunat Atun, anlaşmaları Türkiye’ye giderek yaptı. Tamamen toplumdan ve çalışandan uzak ben yaparım olur mantığıyla tüm bunlar yapılıyor. Şimdi ise anlaşmaların ilerletildiği söyleniyor. İyi ki bu hükümet kurulmuş ve biz bunları duyuyoruz. Onların söylemleriyle bu hükümet farklı bir yere gitmez diye düşünüyorum.”

TEL-SEN Başkanı Soysan: “Tartışmalar seviyesizce”

TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan ise hükümete bir fırsat verilmesi düşüncesinde olduğunu belirterek, bilhassa bazı muhalefet milletvekillerinin geçmişte sanki de tüm icraatları yapmışlar da şimdi sorumlu değillermiş gibi davranmalarının bir takım soru işaretleri yarattığını kaydetti. Soysan, Meclis içindeki tartışmaların Meclis İç Tüzüğü dışında seviyesizce yapıldığını belirterek, karnesi kırık olan kesimlerin haklı çıkmasına yol açtığını söyledi. Soysan, “Sağduyulu yaklaşılması gerekmektedir. Halkın beklediği icraatlar yapılmalıdır. Bizler de sivil toplum olarak bu konularda kendi görüşlerimizle hükümete yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.

KAMU-SEN Başkanı Atan: “Artık toparlansınlar”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da, son günlerde seviyesi düşen Meclis’in bu durumundan utandığını belirterek, bazı milletvekilleri arasındaki seviyesiz atışmaların toplumu kötü bir duruma soktuğunu söyledi. Atan, ülkede ifade özgürlüğü olduğunu ve herkesin düşüncesini söylemesi gerektiğini, ancak bel altı söylemlerle iyi bir yere doğru gidilmediğini kaydetti. “Artık toparlansınlar” diyen Atan, toplumun icraat beklemekte olduğunu söyledi.

“Meclis’i Agora Meyhanesine çevirdiler”

Metin Atan, “Birbirlerine karşı hakaret ederek bizi dış dünyaya karşı sıfırlıyorlar” diyerek, şöyle devam etti, “Batacaksak da çıkacaksak da aynı gemideyiz. Düşünce farklılıkları muhakkak olacaktır. Ancak neredeyse Meclis’i Agora Meyhanesi’ne çevirdiler. Ne yazık ki tepki parti başkanlarına gidiyor. Kısacası kendi partilerine zarar veriyorlar. Vatandaş hizmet bekliyor. Hükümetin güven oylamasının sarkması bile bir kayıptır. Bütçenin henüz geçmemesi bir kayıptır. Gülünç duruma düşüyorlar. Şimdi de Sayın Özgürgün erken seçimden bahsediyor. Erken seçim olamayacağını kendisi de biliyor. Dört partili koalisyonun emniyetli yürüyeceği konusunda emin değilim. Ancak bu konuda şans tanınması gerekir diye düşünüyorum.”

KITOB Başkanı

Özboğaç: “Bir şeylerin değişmesinin zamanı geldi”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç ise yıllardır toplumun, siyasetçilerin bir şeyi hep eksik yaptığından şikayetçi olduğunu belirterek, bu ülkede bir şeylerin artık değişmesi gerektiğinin zamanının geldiğini söyledi. Özboğaç, bu tür tartışmaların toplumu aptal yerine koymak anlamına geldiğini belirterek, toplumun aptal olmadığını, eğitim düzeyinin ise yüksek olduğunu kaydetti. Özboğaç, topluma hak ettiği yönetimin sunulması gerektiğini belirterek, milletvekillerinin sürekli birbirlerini rencide etmekten vazgeçmeleri gerektiğini vurguladı. Özboğaç, “Muhalefet üstüne düşen eleştirileri seviyeli bir şekilde yapabilir. Öneriler sunabilir. Hükümet ise bir an önce icraatlarına başlasın. Turizm sektörü olarak baktığımızda ciddi bir uçuş sıkıntısı yaşıyoruz. Adaya turist getiremiyoruz. Gruplarda 21’inci kişi olamıyor. 21’inci kişinin bilet fiyatı diğerlerinden çok fazla oluyor ve bu durumda gruplar parçalanıyor. Bu ülkenin tek kurtuluşu turizmdir. Milletvekilleri birbirileri ile olan tartışmaları bir kenara bırakıp kamuoyunu bununla meşgul etmek yerine asli görevleri olan icraata başlasınlar.”

“Kaybedilen zaman toparlanmalıdır”

Özboğaç, insanların artık bu kısır tartışmalara güldüğünü ifade ederek, koalisyondan toplumun hizmet beklemekte olduğunu hatırlattı. Bütçenin sonuçlanmamasının neredeyse yarım yılın kaybolmasına neden olduğunu belirten Özboğaç, “Bu gidişle bütçenin tamamlanması haziran ayını bulacak” dedi. Özboğaç, bütçeye dayalı her türlü icraatın durmuş vaziyette olduğunu söyleyerek, kaybedilenlerin hemen toparlanarak düzgün bir proje ile hükümet programında yer alan icraatların hayat bulmasını istedi.

Yeni Bakış