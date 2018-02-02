"TOPLUMSAL UZLAŞI!"

İş dünyasının temsilcileri, CTP, DP, HP ve TDP’nin sürdürdüğü 4’lü koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından memnun. Beklenti, hükümetin kısa sürede ciddi icraatlara imza atması

Duygu ALAN

7 Ocak Erken Genel Seçimlerinin ardından ülkede neredeyse bir aydır yaşanan hükümetsizlik sıkıntısı nihayet sona erdi.

CTP, HP, TDP ve DP genel başkanları dün Meclis’te protokole imza attı. Yeni kabine bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak, ardından yeni bakanlar görevi devralacak.

Siyasi istikrarsızlığın iş dünyası ve dolayısıyla ekonomiye de etki ettiğini ifade eden iş dünyası temsilcileri, 4 partinin uzlaşı ile bir araya gelmesi ve ülkeyi kaosa sokmadan hükümetin kurulmasını memnuniyet verici olarak karşıladı.

İş dünyasının temsilcileri, halkın uyum içinde hizmet veren bir hükümet istediği görüşünde birleşti.

İş dünyası bütçe gibi elzem adımların ardından hükümetten, ekonomiye özel önem vermesini bekliyor. İş insanları, ayrıca yatırımcıların önünü açacak yasa ve tüzüklerin hayata geçirilmesi, kamu reformunun en kısa sürede hayata geçirilmesini istiyor.

Uzlaşı memnuniyeti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, 4 partinin bir araya gelerek hükümet kurma yönünde irade gösterdiğini söyleyerek “Ülkeyi kaosa sokmadan hükümetin kurulacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Avunduk, yeni hükümetten beklentilerinin mutlaka sivil toplum örgütlerinin, özellikle de Sanayi Odası ve Ticaret Odası’nın hükümet programına katkı koymalarına müsaade etmeleri yönünde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cafer Gürcafer, “4’lü koalisyonun ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olması beklentisindeyim” diyerek artık seçmenin değer yargılarının farklılaştığını, seçmenin farklı mesajlar verdiğini, bu noktada hükümet yapma anlayışının da farklılaşmasını istediklerini söyledi.

Gürcafer, “Önemli olan toplumun yarına bir çalışma anlayışının oluşmasıdır. Bu anlayış oluştuktan sonra koalisyon ortaklarının sayısı önemli değildir. Liderlerde ben bu heyecanı görüyorum. Umarım bu heyecanlar hayat bulur” diye konuştu.

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Dengiz Kürşat, toplumun gerginlik içerisinde olduğu bu dönemde 4’lü koalisyonun oluşturulmasından, 4 partinin uzlaşı ile bir araya gelmiş olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kürşat, “Bu noktada hükümetten kısa dönemde bütçenin geçirilmesini ve sürekli bir şekilde yatırımcıların ve iş insanlarının yatırım iklimini kolaylaştıracak yasa ve tüzükleri geçirmelerini bekliyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Cemal Gülercan, 4’lü koalisyonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni hükümetten beklentilerini de açıklayan Gülercan, “Bizler de dünya ile uyum içinde en az bir Avrupa ülkesi kadar çağdaş, demokratik ve yaşam kalitesiyle ülkemizde layık olduğu şekilde yönetilmek istiyoruz. Daha önce Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ve üç yıllık Yapısal Dönüşüm Programı’nda yer alan neredeyse hiçbir uygulama geçmiş hükümet tarafından hayata geçirilmedi. Dilerim ki yeni hükümetimiz derhal bu kapsamda çalışmaları başlatacaktır” diye konuştu.

Gülercan, hükümetin sağlık, eğitim, turizm, çevre konularında da önemli adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

Avunduk: Birlikte yönetme mantığı toplumsal uzlaşı adına bir zarurettir

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, 4 partinin bir araya gelerek hükümet kurma yönünde irade gösterdiğini söyleyerek “Ülkeye kaosa sokmadan hükümetin kurulacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Avunduk, yeni hükümetten beklentilerinin mutlaka sivil toplum örgütlerinin, özellikle de Sanayi Odası ve Ticaret Odası’nın hükümet programına katkı koymalarına müsaade etmeleri yönünde olduğunu söyledi.

Candan Avunduk, hep birlikte yönetme mantığının toplumsal uzlaşı adına bir zaruret olduğunu kaydetti.

Avunduk şunları söyledi: “7 Ocak’ta yapılan Erken Genel Seçim’de halkın iradesi hükümet kurulması yönünde siyasi partilere yeterince olanak tanımıştır. Biz de bu olanağı rehber bilerek siyasi partilerimize hükümet kurması yönünde çağrıda bulunduk. Demokratik teamüller çerçevesinde Cumhurbaşkanı en yüksek milletvekili çıkaran partiye hükümeti kurma görevini verdi. Ancak basından da izlediğimiz üzere CTP, DP, HP ve TDP olmak üzere 4 parti bir araya gelerek hükümeti kurma yönünde irade göstermişlerdir. Ülkeyi kaosa sokmadan hükümetin kurulacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Yeni hükümetin mutlaka sivil toplum örgütlerine, özellikle Sanayi Odası ve Ticaret Odası’na hükümet programına katkı koymalarına müsaade etmeleri gerekmektedir. Kendim yapıp kendim yöneteceğim mantığı ile değil birlikte yazıp birlikte yönetme mantığı toplumsal uzlaşı adına bir zarurettir.”

Gürcafer: Önemli olan toplumun yarına bir çalışma anlayışının oluşmasıdır

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cafer Gürcafer, “4’lü koalisyonun ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olması beklentisindeyim” diyerek artık seçmenin değer yargılarının farklılaştığını, seçmenin farklı mesajlar verdiğini, bu noktada hükümet yapma anlayışının da farklılaşmasını istediklerini söyledi.

Yeni hükümetten beklentilerini de açıklayan Gürcafer, “Bu süreçte bir sürü yolsuzluktan, usulsüzlükten söz edildi. Bu iddialar doğru ise yargıya havale edilmesini yanlış ise aklanmasını istiyoruz. Bu iddiaların toplumun alnında bir leke gibi kalmasını istemiyoruz. En önemsediğimiz nokta budur. Öte yandan çok ciddi ekonomik adımlar atılmasına ihtiyaç vardır. İlk kez bu dönemde tüm kurum kuruluşların başına konusunda uzman kişilerin atanmasını istiyoruz. Kısacası bir değişim, silkinip ayağa kalkma vaziyeti görmek istiyoruz” diye konuştu.

Müşavirlik konusunun bu ülkede ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Gürcafer, müşavirlik sorununun artık tarihe karışmasını istediklerini söyledi.

Gürcafer, sözlerine şöyle devam etti: “Koltuğumuzun altında dosya, proje dolu. Bu projelerin bir an önce hayat bulması için azimle çalışacak bir kabine bekliyoruz. 4’lü koalisyon ile bana göre çok güzel bir örnek sergilendi. Önemli olan toplumun yarına bir çalışma anlayışının oluşmasıdır. Bu anlayış oluştuktan sonra koalisyon ortaklarının sayısı önemli değildir. Liderlerde ben bu heyecanı görüyorum. Umarım bu heyecanlar hayat bulur.”

Kürşat: 4 partinin uzlaşmış olmalarından son derece memnunuz

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Dengiz Kürşat, toplumun gerginlik içerisinde olduğu bu dönemde 4’lü koalisyonun oluşturulmasından, 4 partinin uzlaşı ile bir araya gelmiş olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kürşat, beklentilerinin kısa dönemde bütçenin geçirilmesi ve sürekli bir şekilde yatırımcıların ve iş insanlarının yatırım iklimini kolaylaştıracak yasa ve tüzükleri geçirmeleri yönünde olduğunu belirtti.

Gülercan: Ülkemizde layık olduğu şekilde yönetilmek istiyoruz

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Cemal Gülercan, siyasetin bir hizmet yarışı, siyasilerin ise halka ve ülkeye hizmet vermeleri için halk tarafından seçilen kimseler olduğunu söyleyerek 4’lü koalisyonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni hükümetten beklentilerini de açıklayan Gülercan, “Bizler de dünya ile uyum içinde en az bir Avrupa ülkesi kadar çağdaş, demokratik ve yaşam kalitesiyle ülkemizde layık olduğu şekilde yönetilmek istiyoruz. Daha önce Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ve üç yıllık Yapısal Dönüşüm Programı’nda yer alan neredeyse hiçbir uygulama geçmiş hükümet tarafından hayata geçirilmedi. Dilerim ki yeni hükümetimiz derhal bu kapsamda çalışmaları başlatacaktır” diye konuştu.

Hastanelerin durumunun içler acısı olduğunu, sağlık sisteminin çöktüğünü, laboratuar sonuçlarının güvenilir olmadığını ifade eden Gülercan, “Bu noktada yeni hükümetten beklentimiz çöken sağlık sisteminin düzeltilmesidir” dedi.

Öte yandan ülkedeki et eksikliği nedeniyle kaçak ete de bir çözüm bulunamadığını, üniversite öğrencilerinin kayıtsız işçi olarak çalıştırıldığını söyleyen Cemal Gülercan, şunları söyledi: “Yine denizlerimiz, toprağımız, havamız kirlilik içinde. Bunun yanı sıra çarpık ve çirkin kontrolsüz bir yapılaşma devam ederken, alt yapı eksikliği ülkede had safhaya vardı. Halkımız özel okullara mahkum edildi. Sistemsizlik nedeniyle devlet okulları da kaderine terk edildi. Ülkede üniversite patlaması yaşanıyor. Ülkemizin alt yapısının kaldıramayacağı kadar yabancı nüfus taşınıyor. Meclis komisyonlarında da halen yeni üniversitelere izin verilmesi için görüşmeler yapılıyor. Uyuşturucu ise ilkokullara kadar girdi. Bu konuda yeni gelecek hükümetin tedbir alması gerekiyor.”

Cemal Gülercan, ülkenin mali yapısını da değerlendirdi. Gülercan, “Mali yapımız ise tamamen dış kaynaklara bağımlı. Türk lirası da sürekli değer kaybediyor. Bu nedenle de ekonomimiz gittikçe kötüleşiyor. Bunun önünün alınması gerekiyor” dedi.

Yeni hükümetin çevreye de gereken önemi vermesi gerektiğini dile getiren Gülercan, İhtiraslardan, particilikten ve yandaşçılıktan arınılmalı. 40 yılda neredeyse 40 hükümet kuruldu, bu çarpık durumu ele alarak sistemi de masaya yatırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda kurulacak 4’lü hükümetimizin bir enkaz devralacağını ve bunun bilincinde çok çalışması gerektiğini ve bu çalışmalarında genç işadamları derneği (GİAD) olarak bizimde elimizden gelen her türlü katkıyı ülkemiz için yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

Havadis