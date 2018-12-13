"TOPLUMSAL VAROLUŞ KAVGASI VERİLMESİ ARTIK KAÇINILMAZ"

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, gelinen aşamada toplumsal varoluş kavgası verilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın dün Meclis önünden yaptığı eylem ve grev çağrısına destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, KTÖS ile birlikte toplumsal her türlü mücadelede omuz omuza yürüyeceklerini belirterek, “Bu bir varoluş kavgasıdır ve Basın-Sen her daim olduğu gibi bu kavgada yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

Kişmir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne kadar, yani 44 yıldır seçimler, siyasi partiler ve kurulan hükümetlerle geldiğimiz nokta ortadadır. Ankara’nın dayatmalarına boyun eğen ve kendi toplumunun çıkarlarını değil, Ankara’nın çıkarlarını öncelik haline getiren gelmiş geçmiş tüm hükümetler bizlere göstermiştir ki, toplumsal bir mücadele verilmeden bu bataklıktan kurtulmak mümkün değildir”

Hedeflerinin Kıbrıslıların bu topraklarda var olabilmesi ve bu topraklara kök salabilmesi olduğunu kaydeden Kişmir, bölünmüş değil birleşik bir Kıbrıs’a ulaşmanın en öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Bu bağlamda ilerici örgütlerin yapacakları tüm eylem ve grevlere destek vereceklerini açıklayan Kişmir, diğer ilerici örgütleri de bu çerçevede net bir tavır ortaya koymaya davet etti.

Kişmir, “Evet, biz tarafız, kültürümüzün, toplumumuzun, barışın ve özgürlüğün tarafıyız” ifadelerini kullandı.