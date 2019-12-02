TOPRAK ANA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Mehmetçik Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel“Toprak Ana Günü” etkinliği 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Balalan köyünde “Buğday” temasıyla saat 10.00’da başlayacak olan etkinlik tüm gün sürecek.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, etkinlikle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ülkede gıda ile alakalı sıkıntıların varlığından bahseden Sarıçizmeli, bunların başında yanlış beslenme ve pestisit zehirlenmelerinin geldiğini anlattı.

Sarıçizmeli 4. Toprak Ana Günü” etkinliğinin amacını ise sağlıklı gıdalara dikkat çekmek olarak açıkladı.

Sarıçizmeli, üyesi bulundukları slow food akımının da bu tür sıkıntılara karşı bir çaba içresinde olduğunu belirtti.

Unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş ne varsa unutturmamak adına yola çıkıldığını anlatan Cemil Sarıçizmeli, Toprak Ana’nın bir festival ve şenlikten çok içinde eğitsel boyutlar da barındıran bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Etkinliğin ana temasının “buğday” olduğunu, Mehmetçik Belediyesinin de yerel tohumları koruma ve teşvik etmek amacıyla güçlü bir çaba içerisinde olduğunu anlatan Sarıçizmeli, özellikle Ciberunda türü Kıbrıs’a özgü buğday tohumunu yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

Balalan Muhtarı Turgut Cafer Özbalalanlı da tüm halkı 8 Aralık’ta Balalan’a davet ederek, etkinliğin güzel geçeceğine olan inancını dile getirdi.