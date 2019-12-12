TOPRAK VE TAŞ KAYMALARINA DİKKAT!

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, İskele - Karpaz Anayolu'nun , Bahçeler mevkii ile Tuzluca kavşakları arası, İskele - Ardahan Anayolu ve Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzerinde, yol içerisine yağmur suları birikti. Yağmur sularının birikmesi ile yollara yer yer toprak ve taşlar düştü. Polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica etti.