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  3. TOPUĞUNUZA LİMON KOYUP BEKLETİRSENİZ...

TOPUĞUNUZA LİMON KOYUP BEKLETİRSENİZ...

TOPUĞUNUZA LİMON KOYUP BEKLETİRSENİZ... 116

Uygulaması kolay güzellik ipuçları

Pırıl pırıl sağlıklı bir cilde sahip olmak ve her zaman bakımlı görünmek her kadının hayali. PembeNar olarak en tembel anlarınızda bile işinize yarayıp, hayatınızı kolaylaştıracak güzellik ipuçlarını siz sevgili okuyucularımız için bir araya getirdik.