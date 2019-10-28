TÖRE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Atatürk’ün “Cumhuriyet en büyük eserimizdir” ifadesinin herkese ışık tutması gerektiğini vurguladı.

Töre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre’nin mesajı şöyle:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıldönümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Atatürk’ün “Cumhuriyet en büyük eserimizdir” ifadesi bizlerde ışık tutmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Kıbrıs Türk halkının en büyük eseridir. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak birinci görevimizdir. Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesi bizlerin her zaman rehberidir. Cumhuriyetimiz en büyük bayramımızdır.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”