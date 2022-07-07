Töre, İstanbul’da 1.Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti

İstanbul’da temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1.Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Selimiye Kışlası’nda komutanlar tarafından karşılanan Töre, Komutanlık özel defterini de imzaladı.

1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile görüşen Meclis Başkanı Töre’ye ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar eşlik etti