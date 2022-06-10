Töre: İstifa veya ihraç olmazsa HP milletvekilleri HP adına konuşabilir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, HP Milletvekilleri Baybars ve Rogers’in Meclis’teki konumlarıyla ilgili olarak BRT’de ‘Haber Kritik’ programına katılarak açıklamada bulundu.

Töre, Halkın Partisi milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın, Meclis’teki söz haklarında değişen bir şey olmayacağını söyledi.

Töre, “Sayın Kudret Özersay böyle bir yazı gönderdi ama bu ilgili kişilerin Halkın Partisi milletvekili olarak şuanda Meclis’te kayıtları devam ediyor. Yani herhangi bir istifaları sözkonusu olmamış bu iki milletvekillerinin. Veya Halkın Partisi’nde ihraçları da şuanda gerçekleşmiş değildir. Dolayısıyla güncel konuşma istemlerinde bulunurlarsa elbette Halkın Partisi milletvekili olarak onların yazılımı geçecek ve Halkın Partisi milletvekili şu şahıs şu konuyla ilgili güncel konuşma isteminde bulunuyor şeklinde geçecektir. Ama Halkın Partisi adına Meclis’te bir konu görüşüldüğü zaman her partiye söz veriliyor. Fakat tabi ki eğer istek olması halinde Halkımn Partisi adına söz alamazlar şeklindeki yaklaşımını biz Meclsi Genel Kurulu’nda okuttuk. Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın bilgisi tahilindedir bu konu. Söz isterken kendileri bu bilinçle isteyeceklerdir. Ama Baybars ve Rogers’ın Meclis’teki konumları şuan Halkın Partisi milletvekilleri olarak geçmektedir” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay’ın talebinin Meclis İç Tüzüğü’ne uymadığını da ifade eden Töre, Özersay’ın mektubuna cevaben Meclis Başkanlığı olarak bir yazı göndereceklerini de kaydetti.

BRT