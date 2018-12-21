TÖRE ŞEHİTLERİ ANDI

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ulusal direnişteki şehitleri minnet ve şükranla andı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, şehitlerin emaneti olan vatan, millet, bayrak, istiklal ve devlete göz dikenleri asla affetmeyeceklerini kaydetti.

“Kıbrıs adasını Helenizm’e asla teslim etmeyeceğimizi bütün dünya bilmelidir. Kıbrıs Girit olmayacak 12 adalardan sonra 13. ada olarak Yunan olmayacak” ifadelerini kullanan Töre, “çözüm, barış, Birleşik Kıbrıs masallarıyla halkın aldatılmayacağını” kaydetti.

Töre mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Bizim artık bağımsız devletimiz var. Anavatanımız Türkiye ve şanlı Türk Ordusu bizimledir. Ne mutlu ulusal direnişimize ve aziz şehitlerimize sahip çıkan halkımıza. Ne mutlu Türk’üm diyene.”