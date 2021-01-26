CTP Milletvekili Fikri Toros da konuşmasında, devlet bütçesindeki en büyük ikinci kalemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Toros, devlet okulları konusunda görüşlerine yer vererek, okullarda özellikle Girne bölgesinde çok sayıda yabancı öğrencinin eğitim aldığını, iletişim ve müfredat takibinde sorun yaşadıklarını söyleyerek, bakanlığın ne gibi tedbirler alacağını sordu.

Okullardaki öğrenci sayısının olması gereken sınırın üzerinde olduğunu söyleyen Toros, buna yönelik ne yapıldığını sordu. Eğitimde ciddi plan ve programa ihtiyaç duyulduğunu belirten Toros, en büyük sorunun eğitimle ilgili kararların siyaset gözetilerek alınması olduğunu kaydetti. Bütçede ayrılan paranın tamamının cari harcama ve maaşlara harcandığını savunan Toros, yatırım için pay ayrılmadığını söyledi.

Denetim eksikliğine de işaret eden Toros, mesleki teknik eğitimdeki eksiklikler ve genç işsizlik sayısına değindi. Yükseköğrenimde sadece öğrenci sayısına odaklanılmasını eleştiren Toros, insan ticareti ile yükseköğrenim ilişkisine vurgu yaparak, öğrencilerin okula gitmek yerine kayıt dışı çalıştıklarını söyleyerek, bunu önlemeye yönelik hangi tedbirler alındığını sordu. Pandeminin eğitime ciddi olumsuz etki yapacağını söyleyen Toros, öğrencilerin uğradığı kayıpların nasıl giderileceğine odaklanmak gerektiğini belirtti.

Ezbere ve sınava dayalı eğitim yerine öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerine dayalı bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Toros, okulların yeniden açılması sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladı. Toros, eğitim ve okulları çağdışı kalmış sistemlere hapsetmeme çağrısında bulundu.