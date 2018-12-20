TOSUN KKTC'DE 4 MİLYON LİRA UNUTMUŞ

Çiftlik Bank adı altında yaptığı organizasyonla dolandırıcılık yapıp sırra kalem basan Mehmet Aydın’a ait hesapların bir kısmına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ulaşıldı

Halk arasında ‘Tosun’ olarak da tanınan Çiftlik Bank CEO’su, 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten’le aranan ‘Tosun’un hesaptan hesaba aktararak izinin sürülmesini zorlaştırdığı paralar için halen araştırmalar sürüyor.

KKTC’de yürütülen soruşturmada Aydın adına açılmış bir hesapta 4 milyon liraya ulaşıldı. Savcılık Aydın’ın KKTC’deki bağlantılarını araştırıyor.