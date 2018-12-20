TOSUN KKTC'DE 4 MİLYON LİRA UNUTMUŞ
Banka hesabı tespit edildi
A+A-
Çiftlik Bank adı altında yaptığı organizasyonla dolandırıcılık yapıp sırra kalem basan Mehmet Aydın’a ait hesapların bir kısmına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ulaşıldı
Halk arasında ‘Tosun’ olarak da tanınan Çiftlik Bank CEO’su, 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten’le aranan ‘Tosun’un hesaptan hesaba aktararak izinin sürülmesini zorlaştırdığı paralar için halen araştırmalar sürüyor.
KKTC’de yürütülen soruşturmada Aydın adına açılmış bir hesapta 4 milyon liraya ulaşıldı. Savcılık Aydın’ın KKTC’deki bağlantılarını araştırıyor.
Etiketler : Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.