TOZ BULUTUNA DİKKAT!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
A+A-
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgemizde hava kirliliği yaratmayı sürdürüyor.
Toz zerreciklerinin yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor…
Uzmanlar, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Etiketler : Kuzey Afrika, toz zerrecikleri
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.