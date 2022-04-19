Toz zerrecikleri, hava kalitesinin düşmesine ve sağlık sorunlarına yol açıyor

Ortadoğu ve Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgemizde zaman zaman hava kirliliği yaratıyor…

Özellikle son günlerde ülkede etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı nedeniyle hava kirliliği sınır değerleri de aşıldı.

BRT’ye bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, kronik hastalığı olsun veya olmasın tüm bireylerin solunum yollarının toz zerreciklerinden etkilendiğini belirtti.

Özellikle, astım, alerji ve KOAH gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin üst ve alt solunum yollarının daha hassas olmasından dolayı toz zerreciklerinin sorunlara yol açtığını ve hastalıkların alevlendiğini kaydeden Aldağ, tozlarla birlikte taşınan virüs ve bakterilerin de bu kişilerde enfeksiyona yol açtığını söyledi.

Dr. Yağmur Aldağ, toz zerreciklerinin olumsuz etkilerinden korunmak için kronik hastaların dışarıya çıkmaması gerektiğini, semptomlarını ciddiye almaları ve doktor kontrollerini aksatmamaları gerektiğini belirterek maske takmanın önemine işaret etti.

Hem sağlıklı bireylerin hem de kronik hastaların tozlu havalarda mutlaka maske takması gerektiğini ifade eden Aldağ, “Maske takmak alerjenlerden, bakteri ve virüslerden koruyor, maskeyi de gün içerisinde 3-4 kez değiştirmek gerekiyor”diyerek Kovid-19 önlemlerinin toz zerreciklerinden korunmada da etkili olduğunu söyledi.

BRT