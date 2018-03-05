TOZA DİKKAT!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin dün gecede itibaren bölgede hava kirliliğine neden olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Havanın ne zaman normale döneceği belirtilmedi.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika, toz zerrecikleri
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