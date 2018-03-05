Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TOZA DİKKAT!
TOZA DİKKAT!

TOZA DİKKAT!

Meteoroloji Dairesi uyardı!

A+A-

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin dün gecede itibaren bölgede hava kirliliğine neden olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Havanın ne zaman normale döneceği belirtilmedi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.