TRAFİĞE ACİL ACI REÇETE!

Kıbrıs Türk ve Türkiye İnşaat Mühendisleri Odalarının hazırladığı “KKTC Ulaştırması Genel Değerlendirme Raporu”açıklandı



KKTC’de yılda ortalama 40 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan trafik kazalarının, ulaştırma sorunlarının en başta geleni olduğuna işaret edilerek her türlü olanak kullanılarak bu sorunun ivedilikle çözümü gerektiği vurgulandı.



Uzmanlar, ulaştırma sorunlarının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediği KKTC’de, ulaştırmayla ilgili eylem planı ve politika gerekliliğini ortaya koydu.



Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ortak çalışmasıyla hazırlanan “KKTC Ulaştırması Genel Değerlendirme Raporu”yla KKTC’de ulaştırma ve trafik alanındaki sorunların tespiti yapılarak uzun ve kısa vadeli çözüm önerileri sunuldu.



Raporda, ulaştırma eylem planı için bir de uzmanlar kurulu oluşturulması önerisi ve kurulun çalışmaları ve öngörülen takvim de yer aldı.



ÇOK BAŞLILIK



KKTC’de trafikle ilgili çok başlılık olduğu görülmektedir. Çok başlılığın, değerlendirmede sorun çıkardığı gibi uygulamaların yapılması ve daha önemlisi elde edilen verilerin değerlendirilip sonuçların uygulamada kullanılması için önemli sıkıntılar yaratması kaçınılmazdır.”



Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Trafik Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Karayolları Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi’nin yetkili olduğuna işaret edilerek, bu birimlerin görevlerine değinildi. Raporda, “Bu yapıya göre, yalnız hız tespit kameralarıyla ilgili bir birimin olması gerekliliği sorgulanmalıdır. Bu görevi Polis Genel Müdürlüğü bugünkü gibi iyi yetişmiş, bilgili, gerekirse mühendislerden seçilecek elemanlarla yürütebileceği ya da Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nde bu mühendislik hizmetinin hazırlanıp, Polis Genel Müdürlüğü’ndeki bir birimce uygulamasının yapılabileceği, elde edilen verilerin hem Polis Genel Müdürlüğü’nde hem de Karayolları Dairesi Müdürlüğünce (çapraz denetim için) değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmelidir” önerisinde bulunuldu.





“İnsan kaynağı niceliksel olarak yetersiz”



KKTC’deki trafik sorunlarının çoğunda “gerekli insan kaynağının niceliksel (sayısal) olarak yetersizliği” saptaması yapıldığına işaret edilen raporda, “Tasarım ve basit yapım yanlışlıklarından, bakım-onarım yetersizliklerinden ve denetimsizlikten kaynaklanan sorunlar söz konusu. O kadar ki, bisiklet yolu yapımı gibi umut verici bir uygulamanın anlamsız bir yerde ve şekilde sonlanması örneğiyle karşılaşılabilmektedir. Bazen yol çizgileri düzeyinde küçücük konuların sorun niteliği kazandığı görülmektedir. Bu durumda, iki nedenin rolü olduğu söylenebilir. Bunlar kurumlardaki kadro yetersizliği ve yönetim örgütlenmesinin uygunsuzluğudur. Temel nitelikte, bu eksiklik giderilmeden sorunların çözümü olanaksızdır” ifadeleri yer aldı.

Raporda, eksik kadrolar yüzünden tek elden yönetimin de etkisiz kalacağı kaygısı belirtildi.



“Sürdürülebilir ulaştırmanın olmazsa olmazı etkin bir toplu taşımadır” denilen raporda, etkin bir toplu taşıma geliştirilmesi ve bireysel ulaşımın sınırlandırılması zorunluluğu vurgulandı; “KKTC ulaştırmasının sağlıklı bir yapıya kavuşmasının ilk koşulu etkin bir toplu taşımanın geliştirilmesidir” denildi.

