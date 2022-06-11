Trafiğe bir can daha….
Trafiğe bir can daha….
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, Aktan Naim Yıltan BİRKAYA (E-19), yönetimindeki JR 028 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat’ta Ergüden Ltd isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda bulunan yaya Hakkı AFŞİN (E-62)’e çarpmıştır.
Kaza sonucu yaya Hakkı AFŞİN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan BİRKAYA tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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