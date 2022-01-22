Trafiğe bir can daha; 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gemikonağı – Güzelyurt anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı – Güzelyurt anayolunda, 21 yaşındaki Muhammet Ünsal YILMAZ’ın, 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelen 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair AHMAD’in kullanımındaki motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Lefke’de sakin 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair AHMAD olay yerinde hayatını kaybetti.

BRTK