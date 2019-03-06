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TRAFİĞE KAPALI YOL!

TRAFİĞE KAPALI YOL!

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Polis, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nun Alayköy Çemberi ile Türkeli Çemberi arasında kalan kısmının bu akşam 20:00-21:30 saatleri arasında, teknik çalışma nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacağını açıkladı.

Ulaşımın, Alayköy Çemberi – Alayköy köy dahili ve Türkeli çemberi güzergahından sağlancağı belirtilen açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri istendi.

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