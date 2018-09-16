Trafik 1 can daha aldı!

Yeni Bakış Gazetesinde yer alan habere göre: Güzelyurt-Girne anayolunda Kalkanlı kavşağında sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Metin Atalay hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Kemal Tekeş’in kullandığı EP 365 plakalı arabanın kontrolünü kaybederek yolun sağına geçmesiyle, karşı şeritte seyir halinde bulunan Salih Karapaşa yönetimindeki ZPD 049 plakalı kiralık araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu EP 365 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Metin Atalay hayatını kaybetti.

KAZADA 6 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada EP 365 plakalı aracın sürücüsü Kemal Tekeş, araçta yolcu olarak bulunan Samet Çakır, ZPD 049 plakalı aracın sürücüsü Salih Karapaşa, araçta yolcu olarak bulunan Göker Kağan, Mehmet Gelmen ve Ali Kaba yaralandı. Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılar Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Polisten kaza ile ilgili yapılan açıkmala şöyle:

Bu sabaha karşı saat 00:20 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu 37–38 kilometrelerinde Kalkanlı girişinde yönetimindeki EP 365 plakalı salon aracı ile kuzey istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Kemal TEKEŞ (E-52) gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmayarak viraj üzerinde sağ tarafa geçmesi ile o sırada karşı gönden gelip güney istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Salih KARAPAŞA (E-50) yönetimindeki ZPD 049 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu EP 365 plakalı araç sürücüsü Kemal TEKEŞ aynı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Samet ÇAKIR (E-26), ZPD 049 plakalı araç sürücüsü Salih KARAPAŞA, ayni araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Gökmen KAN (E-41), Güzelyurt’ta sakin Mehmet Yüksel GELMEN (E-50) , Güzelyurt’ta sakin Ali KABA (E-41) ağır yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste Müşahede altına alındılar.

EP 365 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin Metin ATALAY (E-51) ise kaza mahallinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.