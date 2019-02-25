TRAFİK AKIŞINA KAPATILDI!
Yol güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatıldı!
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Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Serhatköy-Gayretköy Anayolu üzerinde, Çitli Sokak’ta bulunan bir kerpiç binanın duvarı yol içerisine yıkılmış, geriye kalan kısımının da yıkılma tehlikesi bulunduğundan dolayı yol güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır.
Etiketler : Serhatköy-Gayretköy Anayolu
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