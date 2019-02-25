TRAFİK AKIŞINA KAPATILDI!

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Serhatköy-Gayretköy Anayolu üzerinde, Çitli Sokak’ta bulunan bir kerpiç binanın duvarı yol içerisine yıkılmış, geriye kalan kısımının da yıkılma tehlikesi bulunduğundan dolayı yol güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır.