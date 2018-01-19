TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI!

Yedidalga’da dün öğle saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bedri Gümüş yaşamını yitirdi, 1’i hafif 4 kişi yaralandı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Yedidalga’da dün saat 12.00’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bedri Gümüş yaşamını yitirdi.

Bedri Gümüş’ün EN 444 plakalı arabası ile Gemikonağı’ndan Yedidalga’ya giderken sola meyilli virajı alamaması sonucu meydana geldi.

Yolda kayan araba karşı şeride geçerek Lefke’de sakin Halil Altunel’in kullandığı KR 814 plakalı van araçla çarpıştı.

Arabada sıkışan Gümüş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

4 kişi de yaralandı

EN 444 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevinç Gümüş, İslim Kötüz, ve 5 yaşındaki Sibel Kötüz ile KR 814 plakalı vanın sürücüsü Halil Altunel kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Sevinç Gümüş, İslim Kötüz, Sibel Kötüz, kaza sonrası ambulansla götürüldükleri Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından

Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Halil Altunel’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol trafiğe kapandı

Kaza sonrasında, Gemikonağı- Yedidalga anayolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Kaza mahallinden araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.

Yol sorunlu

Yedidalga köylüleri, kazanın olduğu yolda yaklaşık bir aydır çökmüş asfaltlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldığını, ancak bu çalışmaların tamamlanmadığından şikayet etti. Yağışlar nedeniyle yenilenmek için kazılan asfaltın bulunduğu yerlerin suyu ile dolduğunu ve çukurlar içensindeki toprağın asfalta taşarak yolun kayganlaştığını söyleyen köylüler, kazada yol kusurunun da etkili olduğunu savundu.

Havadis