Trafik Dairesi’nde bugün de grev var

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’ndeki grevine bugün de devam ediyor. COVİD-19 tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında nasıl çalışacağına dair Bakanlar Kurulu kararı ya da yayınlanmış bir genelge olmadığını belirten sendika, hükümetten bu konuda gereğinin yapılmasını talep ediyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dünkü açıklamasında, “İsyanımız keyfi uygulamalarıdır. Bazı kamu kurumlarında rotasyon çalışılıyor. Bu, hangi karara istinaden yapılıyor? Böyle resmi karar yok. Rotasyon usulü çalışma talebimize ilişkin hükümetten sendikamıza yazılı veya resmi olarak hiçbir yanıt gelmedi” açıklamasında bulunmuştu. Bengihan, hükümeti “duyarsız ve sorumsuz” davranmakla suçlamıştı.

TAK