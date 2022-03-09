Trafik Kazası :1 kişi hayatını kaybetti

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde Köpek Barınağı karşısında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, KKTC vatandaşı 32 yaşındaki Kaya KIRALP yönetimindeki LP 278 çekici-kamyonun Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan 25 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Shohrat ANNNANUROV yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.

Ancak kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat ANNNANUROV (E-25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya KIRALP’ın tedavisi ise halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

BRTK