TRAFİK KAZASI : 10 YARALI

Alayköy -Türkeli Anayolu üzerinde bugün akşam üzeri meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, kaza, ML 944 Z plakalı araç sürücüsü Yıldıray Ünsal (E-42)’ın dikkatsizce tali yoldan anayola çıkması nedeniyle, Alayköy istikametine doğru seyreden askeri araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu askeri araçta bulunan 7 kişi ile kiralık araçta bulunan 3 kişi yararlanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Yıldıray Ünsal, sol kolunda parçalı kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Katip Gürbüz (E-44) ve Bedri Sönmez (E-33) acil serviste müşahede altına alındı.

Kazada yaralanan yedi askerden birinin omuzunda kırık teşhis edilirken, diğer askerler ise hafif şekilde yaralandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.