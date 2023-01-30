Trafik kazası
Trafik kazası
A+A-
olis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.55 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Neşe DURMAZ (K-41), yönetimindeki LY 511 plakalı araç ile Girne istikametinden gelip Kuzey Çevre Yolu’na dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp savrularak tekrardan yolun sağındaki bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
PGM/BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.