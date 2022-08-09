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  3. Trafik kazası : 2 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.
Trafik kazası : 2 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.

Trafik kazası : 2 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.

Trafik kazası : 2 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.

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Çayırova-Bafra ana yolunda bu sabah 06.30'da meydana gelen kazada %183 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Bayram Ali Yazıcı (E-29) yönetimindeki KC 991 plakalı araç yoldan çıkarak toprak sete çarpıp tavanı üzerinde durdu. Kazada 2 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.

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