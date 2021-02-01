Trafik kazası: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17:00 sıralarında, Yeniereköy’de Şht Kenan Münür Sokak üzerinde, Mustafa Yüzgeç (E-39), yönetimindeki SL 033 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında park halinde bulunan PC 776 plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek belediyeye ait tuvalet binasının önündeki duvara çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Yüzgeç ile araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Kaan Özdemir (E-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir