Trafik kazası, 3 ölü, 14 yaralı…

6 Haziran – 12 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC‘de toplam 81 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi öldü 14 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalardaki toplam hasar miktarı 1 milyon 786 bin TL oldu.

Kazaların ilçelere göre dağılımı Lefkoşa 25, Gazimağusa 17, Girne 34, Güzelyurt 3, İskele 2 olarak gerçekleşti.

-Bir haftada trafikte 1033 kez cezai işlem uygulandı

Öte yandan aynı dönem içerisinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 1033 kez cezai işlem uygulandı.

PGM açıklamasında göre, cezai işlemlerin dağılımı şöyle:

Sürat ( 218 ) , Tehlikeli Sürüş (7), Dikkatsiz Sürüş (36), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (73), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (5), Alkollü Araç Kullanmak (23), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak (224), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (108), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (93), Trafik Işıklarına Uymamak (1), Muayenesiz Araç Kullanmak (18), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (34), “A” Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (12), “B” Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (5), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (4), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (2) ve 169 diğer trafik suçları.

BRT