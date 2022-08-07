Trafik kazası :4 kişi yaralandı
Lefkoşa-Girne ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.
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Lefkoşa-Girne ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kazada yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Semih İlkbay, İsmail Mola, Harun Küçükberber ile Hasibe Küçükberber’in tedavilerinin halen sürdüğü belirtildi.
TAK
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