Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Trafik kazası :4 kişi yaralandı
Trafik kazası :4 kişi yaralandı

Trafik kazası :4 kişi yaralandı

Lefkoşa-Girne ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

A+A-

Lefkoşa-Girne ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kazada yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Semih İlkbay, İsmail Mola, Harun Küçükberber ile Hasibe Küçükberber’in tedavilerinin halen sürdüğü belirtildi.

TAK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.