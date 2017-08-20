TRAFİK KAZASI
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki araca çarpıp,işyerine girdi
Başkent Lefkoşa’da bu akşam ilginç bir kaza meydana geldi..
NY 340 plakalı araç sürücüsü 37 yaşındaki Zafer Özkaracan, akşam saatlerinde Lefkoşa’da Osman Paşa caddesinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce iki araca çarptı, ardından bir işyerine girdi.
Polis’in BRT’ye verdiği bilgiye göre olay akşam saatlerinde Özkaracan’ın aracıyla Lefkoşa’da Osman Paşa caddesinde seyrettiği sırada meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özkaracan, önce park halindeki Hakan Hamurluya ait KB 621 plakalı aracın ön kısmına çaptı, ardından Ahmet Sineli yönetimindeki KB 311 plakalı aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra cadde üzerinde bulunan “Ateş Matbaacılık LTD” adlı işyerine çarparak durdu.
Olay sonucu Ateş Matbaacılık LTD adlı işyerinin vitrin camları kırıldı.
Olayın ardından ölen ya da yaralanan olmadı.Polis soruşturması sürüyor.
BRT
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