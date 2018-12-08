Trafik Kazası Elektrik Kesintisine Sebep Oldu

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazası nedeniyle, alçak gerilim elektrik şebekesine ait direk de kırıldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kırılan direğin değiştirilmesi ve elektrik hatlarının yeniden çekilebilmesi için saat 19:30’dan yaklaşık 02:30’a kadar Hacıali Apartmanları’na elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.