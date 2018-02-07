TRAFİK KAZASI YAPIP TABANCA ÇEKİNCE...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da yaptığı trafik kazası yüzünden sözlü olarak tartıştığı Tuğşat Tekiner’e tasarrufundaki gazlı tabancayı çeken zanlı Hüsnü Aydın dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “İthali yasak hava tabancası ithal etmek” ve “Korkutmak maksadı ile silah taşımak” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Aydın tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Arif Toroslu, zanlı Hüsnü Aydın’ın 3 Şubat tarihinde Sincan Sokak içerisinde yapmış olduğu trafik kazası ile ilgili sözlü olarak tartıştığı Tuğşat Tekiner’e tasarrufunda bulundurduğu gazlı tabancayı göstererek korkutmak amacıyla taşıdığını belirtti. Zanlının aynı gün konu gazlı tabancayı boş bir tarlaya attığını belirten Toroslu, konu tabancanın bulunarak emare alındığını söyledi. Toroslu, yine aynı gün zanlı Aydın’ın kullanımındaki PC 483 plakalı araçta yapılan aramada 7 adet hava tabancası gazı ve 754 adet hava tabancası saçması bulunduğu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Toroslu, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Hüsnü Aydın’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Yeni Bakış