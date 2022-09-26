Trafik Kazası:1 kişi yaralandı
Trafik Kazası:1 kişi yaralandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde, Ekin YÜCEL (E-20), yönetimindeki GT 056 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çukurova yol kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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