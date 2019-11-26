TRAFİK KONTROLÜNDE YAKALANDI!

25.11.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde (Güzelyurt Çemberinde), polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol edilmek için durdurulan araçta yolcu olarak bulunan H.Y.’nin (E-24) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.