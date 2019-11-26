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TRAFİK KONTROLÜNDE YAKALANDI!

TRAFİK KONTROLÜNDE YAKALANDI!

24 yaşındaki genç...

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25.11.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde (Güzelyurt Çemberinde), polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol edilmek için durdurulan araçta yolcu olarak bulunan H.Y.’nin (E-24) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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