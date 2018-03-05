TRAFİK MAGANDALARI ARANIYOR!

Lefkoşa-Mağusa Aanayolu’nda önceki gün trafikte önünü tıkadığı gerekçesi ile M.O.’yu aracından indirip darp eden MKB 717 plakalı araç sürücüsü K.U., ve yanındaki iki şahıs kayıplara karıştı

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Mağusa Anayolu, Demirhan’da sabit radar önünde önceki gün trafik magandaları anayol içerisinde dehşet saçtı. Trafikte 37 yaşındaki M.O.’nun kullanımındaki MA 072 plakalı salon aracın önünü kesen MKB 717 plakalı araçtan çıkan üç erkek şahıs, tahta sopa ile M.O.’yu korkutarak araçtan indirdikten sonra darp eden K.U., ve isimleri tespit edilemeyen iki erkek şahıs M.O.’nun sol kulağına yumruk vurarak darp etti.

Aracın anahtarını çalıp sırra kadem bastılar

Havadis’in edindiği bilgide, anayolun en işlek olduğu saatlerde yaşanan olayın hemen ardından MKB 717 plakalı araç sürücüsü ve yanındaki iki erkek şahıs, M.O.’yu darp ettikten sonra, MA 072 plakalı aracı söndürerek üzerinden kontak anahtarını alıp MKB 717 plakalı araç ile olay yerinden ayrıldılar.

Mağdur olan M.O.’nun şikâyeti üzerine, polis soruşturma başlatırken, “Sirkat”,”Tecavüzkâr Alet Taşımak” ve “Darp” suçu işleyen 3 kişi henüz yakalanmadı.

Havadis