  • BIST 77.179
  • Altın 127,813
  • Dolar 3,5113
  • Euro 3,6705
  • Lefkoşa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C

TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

»
TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU
Polis, dün 500’den fazla aracı kontrol ederek, 200’e yakın sürücünün trafikte suç işlediğini belirledi.

500’DEN FAZLA ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 200’E YAKIN SÜRÜCÜNÜN TRAFİKTE SUÇ İŞLEDİĞİ BELİRLENDİ

Polis, dün 500’den fazla aracı kontrol ederek, 200’e yakın sürücünün trafikte suç işlediğini belirledi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre polis dün akşam Lefkoşa’da ve Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bet ofisleri, kumarhaneler kontrol edildi.

Lefkoşa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 14, Gazimağusa’da ise 10 kişi tespit edildi, haklarında ileri işleme gidildi.

TRAFİKTE 510ARACA KONTROL,186 SÜRÜCÜYE İLERİ İŞLEM

Lefkoşa’da 350 aracı kontrol eden trafik ekipleri 137 sürücü hakkında yasal işleme gitti.

Gazimağusa’da 160 araç kontrol edildi, 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Toplamda 510 araç kontrol eden polis ekipleri, 186 sürücünün trafikte suç işlediği tespit etti.

Bu haber toplam 784 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI23 Aralık 2016 Cuma 13:47
  • YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALARI23 Aralık 2016 Cuma 13:19
  • EN ÇOK YAĞMUR ZAFERBURNU’NA YAĞDI23 Aralık 2016 Cuma 13:17
  • MEZOESTETİK İLE YAŞLANMA KORKUSUNA SON23 Aralık 2016 Cuma 13:05
  • GİRNE FELAKETİ GÖRDÜ23 Aralık 2016 Cuma 12:50
  • AYŞE HAYATA TUTUNDU!23 Aralık 2016 Cuma 12:41
  • TIR, DALGALI DENİZE ESİR OLDU!23 Aralık 2016 Cuma 10:57
  • YİNE OLMADI!23 Aralık 2016 Cuma 10:44
  • ANAYOL GÖLE DÖNDÜ!23 Aralık 2016 Cuma 10:22
  • YANLIŞLIK OLMUŞ!23 Aralık 2016 Cuma 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim