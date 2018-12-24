TRAFİKTE AĞIR BİLANÇO!

KKTC’de son bir hafta 61 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan biri ölümle, 11’i yaralanmayla ve 49’u hasarla sonuçlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 12 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; süratli araç kullanmak (15), kavşakta durmamak (15), yakın takip (14), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (7) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 378.900.00 TL olurken, Lefkoşa’da 26, Girne’de 17, Gazimağusa’da 9, Güzelyurt’ta 6, İskele’de 3 kaza meydana geldi.