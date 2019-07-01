TRAFİKTE AĞIR BİLANÇO!

Trafik kazaları geride bıraktığımız hafta 2 kişinin daha ölümüne neden oldu.

Polis basın bültenine göre 24- 30 Haziran arasında ülke genelinde toplam 73 adet trafik kazası meydana geldi; 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Kazalardan 2’si ölümle, 15’i yaralanmayla ve 56’sı hasarla sonuçlandı.

Meydana gelen trafik kazalarının 23’ü süratli araç kullanmak, 13’ü kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 12’si dikkatsiz sürüş ve 10’u diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 361 bin 850 TL olarak hesaplanırken kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa: 19; Gazimağusa: 20; Girne: 27; Güzelyurt: 5; İskele: 2”

7 BİN 358 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ; 689’U İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILDI

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 358 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 698’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin rapor edilme gerekçeleri şöyle açıklandı:

“138’i süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 24’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 77’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 22’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 26’sı alkollü araç kullanmak, 149’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 22’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 23’ü muayenesiz araç kullanmak, 38’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak 5’i koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 151’i diğer trafik suçları.”