TRAFİKTE AĞIR BİLANÇO!
Haftalık trafik raporu: 56 kaza, 20 yaralı
A+A-
Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 56 trafik kazasında 20 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında meydana gelen kazaların 10’u yaralanmayla, 46’sı da hasarla sonuçlandı.
Kazaların 16’sı Lefkoşa, 16’sı Girne, 14’ü Gazimağusa, 9’u İskele ve 1’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Kazalarda toplam 395 bin 250 TL’lik hasar meydana geldi.
Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 836 trafik suçu rapor edildi.
Etiketler : trafik kazası, Haftalık trafik raporu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.