TRAFİKTE AĞIR BİLANÇO!

Polis haftalık trafik raporunu açıkladı.

Polis Basın bülteninde yer alan habere göre, 09 – 15 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 65 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan 11’i yaralanmayla ve 54’ü hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 17 kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (12), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (13) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 470.750.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa : 26

Gazimağusa : 16

Girne : 11

Güzelyurt : 7

İskele : 5

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 737 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.