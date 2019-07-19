Trafikte saldırıya uğradı!

Şarkıcı Demet Akalın'ın aracı, trafikte kendisini sıkıştıran bir sürücü tarafından yumruklandı. Akalın, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın, son zamanlarda artış gösteren trafik magandalarının saldırısına uğradı. Olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte saldırıya uğradığını ve şikayetçi olduğunu duyurdu. İşte Demet Akalın’ın yaşadığı korku dolu anları anlattığı sosyal medya paylaşımları;