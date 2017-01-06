TRAFİKTE UYUŞTURUCU KOMASI!

Devriye gezen polis tarafından arabada baygın bulunan Ahmet Oğuz ve Hakan Alır polise uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti

Devrim DEMİR

Lefkoşa Girne anayolu üzerinde Boğazköy yakınlarında önceki akşam devriye yapan bir polis ekibi, yol kenarında duran şüpheli bir araç tespit etti. Aracı kontrol etmek için duran polis ekibi, sürücü Ahmet Oğuz’u kendinden geçmiş bir halde görünce “112” acil servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Araçta yolcu olarak bulunan Hakan Alır ise, Ahmet Oğuz ile birlikte bonzai türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da birinden 40 TL karşılığı alarak araçta birlikte içtiklerini polise itiraf etti.

Bunun üzerine polis araçta yaptığı aramada, sürücü koltuğu altında yanık sigara bularak emare aldı ve Hakan Alır’ı tutuklandı. Araç sürücüsü Ahmet Oğuz da, hastanede yapılan tedavisinin ardından tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından tutuklanan Alır ile Oğuz dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların soruşturma amaçlı 1’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

1 kişi aranıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Ahmet Oğuz ve Hakan Alır’ın uyuşturucu suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Sevinç, zanlılar Ahmet Oğuz ve Hakan Alır’ın uyuşturucu maddeyi temi ettikleri kişinin arandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken Sevinç, zanlıların bu aşamada soruşturmanın selameti açısından 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis