TRAFİKTE YUMRUKLAŞTILAR!

TRAFİKTE TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN ARABASININ CAMINI KIRDILAR

Girne’de dün A.B.(E-28), B.B.(E-26) ve K.R.(E-26) trafikte sorun yaşadıkları M.T.’nin (E-21) kullanımında bulunan araca yumruk ve sopayla vurmak suretiyle aracın ön camını kırarken, M.T. ve A.B.(E-28) yumruklaştılar.

Polis bültenine göre adı geçen kişiler tutuklandı.