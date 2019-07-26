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TRAFİKTE YUMRUKLAŞTILAR!

TRAFİKTE YUMRUKLAŞTILAR!

Arabasının camını kırdı!

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TRAFİKTE TARTIŞTIKLARI KİŞİNİN ARABASININ CAMINI KIRDILAR

Girne’de dün A.B.(E-28), B.B.(E-26) ve K.R.(E-26) trafikte sorun yaşadıkları M.T.’nin (E-21) kullanımında bulunan araca yumruk ve sopayla vurmak suretiyle aracın ön camını kırarken, M.T. ve A.B.(E-28) yumruklaştılar. 
Polis bültenine göre adı geçen kişiler tutuklandı. 

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