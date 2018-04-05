TRAFO GERGİNLİĞİ POLİSLİK OLDU!

Elektrik trafosu mağduru Mustafa Savaş Avukat adlı vatandaş, dün de KIB-TEK çalışanlarının polis eşliğinde avlusuna girmeye çalışması nedeniyle yeni bir şok yaşadı.

Eniz ORAKCIOĞLU

Hamitköy’de 2015 yılında ev alan ve evinin duvarlarla çevrili avlusu içerisinde trafo odası için KIB-TEK’e ait parsel ayrıldığını 2017 yılında aldığı koçan sonucu öğrenen Mustafa Savaş Avukat, dün kapısına dayanan polis nedeniyle yeni bir şok yaşadı.

Polis eşliğinde geldiler

KIB-TEK çalışanları polis eşliğinde, Mustafa Savaş Avukat’ın avlusuna girerek, bölgede yapılan yeni evlere kablo ile elektrik vermek istedi. Mustafa Savaş Avukat ise, “Mahkemeden izin belgesi olmadan bana ait mülk içerisinden geçemezsiniz” diyerek buna engel oldu.

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