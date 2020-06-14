Traktör kazasında hayatını kaybetti
29 yaşındaki traktör sürücüsü yaşamını yitirmiştir.
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Göçeri – Şirinevler Anayolu üzerinde, Azamat Jumaniyazow (E-29), yönetimindeki CV 926 plakalı, arkasında römork takılı traktör ile Şirinevler istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Traktör sürücüsü 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Azamat Jumaniyazow olay yerinde yaşamını yitirmiştir.
Polisin Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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