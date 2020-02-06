TRAKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ!

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

Mesajda Bu sabah Derince köyünde belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada bir şahsın ekiplerin üzerine traktör sürdüğünü ve 4 personeli yaraladığını aktardı.

Mesajın tamamı şöyle: