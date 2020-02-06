TRAKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ!
Şok olay! 4 yaralı...
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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.
Mesajda Bu sabah Derince köyünde belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada bir şahsın ekiplerin üzerine traktör sürdüğünü ve 4 personeli yaraladığını aktardı.
Mesajın tamamı şöyle:
Etiketler : Yenierenköy Belediye Başkanı, Emrah Yeşilırmak
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