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  3. TRAKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ!
TRAKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ!

TRAKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ!

Şok olay! 4 yaralı...

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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

Mesajda Bu sabah Derince köyünde belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada bir şahsın ekiplerin üzerine traktör sürdüğünü ve 4 personeli yaraladığını aktardı.

Mesajın tamamı şöyle:

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