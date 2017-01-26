TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!
Beşiktaş eski futbolcusunu...
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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Adem Gülüm'ü 6 aylığına takıma kattı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;
Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.
Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.
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Etiketler : Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm
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