TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Adem Gülüm'ü 6 aylığına takıma kattı.



Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.



Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.



Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.



Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.