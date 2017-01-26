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TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!

Beşiktaş eski futbolcusunu...

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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Adem Gülüm'ü 6 aylığına takıma kattı.
 

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.

Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

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